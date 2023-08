Consórcio garante Maracanã em condições de receber partida do Fluminense na Libertadores

Rio - O estado ruim do gramado do Maracanã chamou a atenção de todos que assistiram a partida entre Vasco e Atlético-MG, neste domingo. Porém, de acordo com o Consórcio responsável pelo estádio, o confronto entre Fluminense e Olimpia, na próxima quinta-feira, pela Libertadores, terá o gramado em condições normais. As informações são do portal "LANCENET".

O Consórcio informou que a drenagem funcionou perfeitamente na vitória do Vasco e atribuiu as condições do gramado ao forte volume de água causado pela chuva no Rio de Janeiro. O estádio já havia sido palco de Fluminense e América-MG, um dia antes.

O gramado do Maracanã vem sendo alvo de críticas há algumas semanas. O Flamengo chegou a receber uma punição da Conmebol devido por conta do mau estado do local na partida contra o Olimpia, pelas oitavas de finais da Libertadores. A final da competição sul-americana será no Maracanã no dia 4 de novembro.