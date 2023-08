Quatro planos de sócios do Fluminense atingem limite de adesões previsto, e comercialização é interrompida

Rio - Nesta segunda-feira, 21, o Fluminense informou que interrompeu a comercialização dos planos "Arquiba 100%", "Arquiba Família", "Maraca+" e "Maraca+ Família". Isso porque eles atingiram o limite de adesões previsto.

No total, de acordo com o Tricolor, foram mais de 40 mil contratos feitos no somatório dos planos em questão. Hoje, o clube conta com 67.584* associados.

O Fluminense ainda comunicou que o Sócio Futebol, em breve, apresentará novidades em planos e benefícios.

VEJA A NOTA DO CLUBE

O Fluminense FC informa que os planos Arquiba 100%, Arquiba Família, Maraca+ e Maraca+ Família, que garantem check-in com 100% de desconto, atingiram o limite de adesões previsto, com mais de 40 mil contratos, e por isso tiveram a comercialização interrompida.



Os planos Arquiba 60%, Guerreiro, Leste Raiz e Sub-12 continuam sendo comercializados.



O Sócio Futebol apresentará em breve novidades em planos e benefícios e agradece à torcida tricolor pelo apoio e os sucessivos recordes alcançados.

*Número do momento da publicação desta matéria