Fluminense define três mudanças de jogadores na lista da Libertadores

Rio - O Fluminense definiu a troca de três jogadores na lista de inscritos da Libertadores. Os crias da base Kevyn Vinicius, Gustavo Cintra e Lucas Justen entram nas vagas de Cayo Fellipe, Edinho e Jefté. A informação é do jornalista Marcello Neves, do portal "ge".

Dos substituídos, Jefté e Edinho deixaram o clube recentemente, ambos emprestados. O lateral-esquerdo foi jogar no Apoel, do Chipre, enquanto o meio-campista saiu para o Avaí. O Tricolor já havia feito as cinco mudanças permitidas na fase de oitavas quando Marlon, Diogo Barbosa, Daniel, Leo Fernández e Yony González entraram nas vagas de Vitor Mendes, Luan Freitas, Gabriel Pirani, Marrony e Alexandre Jesus.

O Fluminense disputa o jogo de ida das quartas de final da Libertadores na próxima quinta-feira (24), contra o Olímpia, do Paraguai. O duelo será no Maracanã, às 21h30 (de Brasília), enquanto a volta acontecerá na semana seguinte, em especial no dia 31, no Paraguai.