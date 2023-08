Fluminense rejeita oferta de R$ 160 milhões do Liverpool por André

Rio - O Fluminense bateu o martelo e não venderá André na atual janela de transferências. Segundo o "ge", o Liverpool, da Inglaterra, sinalizou com uma oferta de 30 milhões de euros (R$ 162 milhões) pelo volante, mas recebeu uma resposta negativa da diretoria tricolor. Por conta disso, a proposta não foi para o papel.

Entre valores fixos e bônus, a oferta do Liverpool estava dentro do ideal previsto pelo Fluminense. Porém, o clube inglês desejava contar com o volante a partir de agosto, já que vendeu o brasileiro Fabinho para o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, além de passar por uma reformulação no elenco.

Com as saídas de nomes como Fabinho, Henderson e Milner, o Liverpool tentou rejuvenescer o meio-campo e trouxe MacAllister após uma passagem de destaque no Brighton. O clube ainda tentou o equatoriano Moisés Caicedo e o alemão Roméo Lavia, mas levou chapéu do rival Chelsea.

O sucesso de jogadores brasileiros no futebol inglês tem chamado a atenção dos ingleses para o Brasil. Bruno Guimarães, do Newcastle United, é o maior caso de sucesso. Recentemente, o Nottingham Forest contratou Danilo, ex-Palmeiras, enquanto o Wolverhampton acertou com João Gomes, ex-Flamengo.

Com o sonho de conquistar a Libertadores em 2023, o Fluminense pretende manter todos os pilares do time até o fim da temporada. André é o principal ativo do clube e despertou interesse no Liverpool, Fulham e Wolverhampton, da Inglaterra, além de clubes de Portugal.

No final do ano passado, o Fluminense renovou o contrato de André e as partes fizeram um acordo de permanência com o objetivo de disputar o título da Libertadores. O mesmo foi feito com outros jogadores como Arias, Ganso e Cano, além do técnico Fernando Diniz.

O Fluminense enfrenta o Olimpia, do Paraguai, na próxima quinta-feira (24), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. A torcida tricolor esgotou os ingressos e organiza uma festa com mosaico, faixas e balões. A partida de volta será no dia 31, em Assunção.