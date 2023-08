Marcelo conversa com a Conmebol, dá versão sobre lance em Argentinos Jrs x Fluminense e aguarda decisão

Rio - Na noite desta segunda-feira (21), o lateral-esquerdo Marcelo, do Fluminense, participou de uma videoconferência com Comissão de Apelação da Conmebol para dar sua versão sobre o lance que o suspendeu por três jogos, com a expulsão na partida contra o Argentinos Juniors, pelas oitavas de final da Libertadores, que acabou resultando em grave lesão do zagueiro Luciano Sánchez. Até o momento, a entidade não comunicou nenhuma mudança de panorama.

De acordo com informações do site "ge", na reunião, Marcelo se comportou com tranquilidade e explicou o lance detalhadamente. Por ter feito grande carreira na Espanha, a comunicação com os membros da Conmebol, que tem sede no Paraguai, não foi um problema.

Internamente na diretoria tricolor, entende-se que a suspensão de três partidas por "jogo brusco grave" foi exagerada, tendo em vista que Marcelo pisou sem querer na perna de Sánchez. O jogador do Argentinos Juniors deve ficar fora dos gramados por 12 meses devido à uma luxação completa no joelho esquerdo.

Marcelo, mesmo se tiver a punição retirada pela entidade sul-americana, não sabe se terá condições de enfrentar o Olimpia nesta quinta-feira (24), no Maracanã, pela ida das quartas de final da Libertadores. O jogador sentiu um problema muscular no jogo contra o América-MG, pelo Brasileirão, e precisou deixar o gramado com apenas 11 minutos do primeiro tempo, dando lugar a Diogo Barbosa.