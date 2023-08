Com nova assistência, Keno se mantém poder de decisão em meio à pressão por titularidade de John Kennedy

Rio - Um dos nomes mais experientes do elenco do Fluminense, o atacante Keno, de 33 anos, voltou a ser importante na vitória do clube carioca sobre o América-MG, no último sábado. O jogador, que já havia dado uma assistência na derrota para o Grêmio, voltou a ser garçom no Maracanã. Decisivo, Keno se mostra importante no time titular de Fernando Diniz, em meio a pressão pela titularidade de John Kennedy, que marcou nos últimos três jogos que esteve em campo.

Keno é o segundo jogador do elenco do Fluminense com mais assistências na temporada. O veterano deu nove passes açucarados para os seus companheiros marcarem. Apenas Jhon Arias com 13 assistências está na frente como "maior garçom" do elenco tricolor.

O bom momento de John Kennedy, que fez três gols nas últimas três partidas, fez o jovem assumir a vice-artilharia do Fluminense em 2023. O jovem vem sendo pedido como titular na equipe de Fernando Diniz, e caso isso aconteça, Keno poderá perder sua vaga. Porém, o atacante, de 33 anos, também vem mostrando um bom futebol e mantendo a confiança do técnico.

O veterano chegou ao Fluminense no começo da temporada, comprado junto ao Atlético-MG. Até o momento, o jogador entrou em campo em 34 jogos, fez três gols e deu nove assistências.