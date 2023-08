Primeiros exames apontam possível lesão muscular de Marcelo

Rio - O Fluminense não deve ter Marcelo à disposição para o duelo com o Olimpia (PAR), pelas quartas de final da Libertadores. Além de depender da aprovação de um recurso do clube para reverter uma suspensão de três jogos, por conta do cartão vermelho que levou contra o Argentinos Juniors, o lateral-esquerdo pode estar lesionado. Exames preliminares realizados nesta segunda-feira (21) apontam possível lesão muscular na coxa. A informação é do jornalista Victor Lessa, da Rádio Globo.

Marcelo foi substituído aos 12 minutos da primeira etapa contra o América-MG e gerou preocupação na torcida do Fluminense. Ele passará por novos exames nesta terça-feira (22) para confirmar a lesão e o grau.

Dessa forma, mesmo que tenha anulada a suspensão da Conmebol, existe a chance de que o camisa 12 não tenha condições físicas de estar em campo na próxima quinta (24), no Maracanã. O lateral-esquerdo participou de uma reunião, nesta segunda-feira (21), na qual prestou esclarecimentos à Comissão de Apelação da Conmebol.

Contratado pelo Fluminense em 2023, Marcelo, de 35 anos, já teve uma outra lesão muscular, porém, na panturrilha direita. O veterano entrou em campo em 18 jogos e fez um gol pelo Tricolor na temporada.



Marcelo passará por novos exames nesta terça-feira (22) para confirmar a lesão e o grau.