Ganso admite 'relaxada' do Fluminense depois de goleada sobre o River: 'Achávamos que seria sempre assim'

Rio - O Fluminense foi o grande destaque do futebol brasileiro no primeiro semestre. Além do título do Carioca com goleada sobre o Flamengo, a vitória por 5 a 1 sobre o River Plate, na fase de grupos da Libertadores, foram momentos de ponto alto de bom futebol do Tricolor. O apoiador Paulo Henrique Ganso admitiu que o resultado elástico contra o clube argentino mexeu com o ego do grupo do Flu.

"Acho que o ápice do time esse ano foi quando a gente venceu o River Plate, aquela goleada que ninguém esperava, inclusive nem nós. E eu acho que aquilo ali deu uma "relaxada" na nossa equipe, acho que essa é a palavra", afirmou em entrevista à "ESPN".

O Fluminense viveu uma grande oscilação na temporada, e mesmo avançando de fase na Libertadores, e fazendo uma boa campanha no Brasileiro, o Tricolor ainda não conseguiu ter o mesmo rendimento anterior.

"A gente meio que pensou "ah, a gente vai ganhar todo mundo assim, tranquilo, fazer essa futebol bonito", e pelo contrário, foi aí que teve uma queda. A gente demorou pra retomar um bom futebol", finalizou.