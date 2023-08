Sem o Maracanã, Fluminense vai mandar partida do Brasileiro em Volta Redonda

Rio - Com o Maracanã fechado a partir do próximo sábado, o Fluminense irá mandar o próximo compromisso que terá em casa pelo Brasileiro em Volta Redonda, no estádio Raulino de Oliveira. O Tricolor irá encarar o Fortaleza, no próximo dia 3. A CBF confirmou a mudança.

Devido a problemas no gramado, o Maracanã será fechado após ser palco de Fluminense e Olimpia, nesta quinta-feira, pela Libertadores, e Flamengo e Internacional, pelo Brasileiro, no próximo sábado. Não há previsão de quando o estádio será reaberto.

Na edição desde ano do Brasileiro, o Fluminense encarou o Atlético-MG, em Volta Redonda. Na ocasião, o Tricolor ficou no empate por 1 a 1. O Maracanã tem sido essencial para o bom aproveitamento do clube carioca como mandante na competição. Até o momento, o Flu não sofreu nenhuma derrota no estádio pela competição.