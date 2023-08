Justiça condena Fluminense a pagar valor milionário a Pedro, centroavante do Flamengo

Rio - O Fluminense foi condenado pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT) por causa de um processo movido por Pedro, ex-atacante do clube, atualmente no Flamengo. As informações são do portal "UOL", que teve acesso a decisão do tribunal, que saiu na noite da última segunda-feira (21).

A Justiça reconheceu as acusações da defesa do atleta nas quais alegam que o réu não teria contratado um seguro de vida e acidentes pessoais - contrariando o artigo 45 da Lei Pelé - quando o atleta lesionou o seu joelho, em 2018, época em que ainda jogava pelo Tricolor. Portanto, o Flu terá que pagar a indenização, que corresponde ao seguro obrigatório, no valor estimado de R$ 1,5 milhão.

O Fluminense foi condenado em segunda instância, mas ainda pode recorrer ao Tribunal Superior do Trabalho (TST). Caso não o faça, os valores a serem pagos serão discutidos na fase de execução da dívida.