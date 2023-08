Conmebol mantém punição, e Fluminense não contará com Marcelo contra o Olimpia na Libertadores

Rio - A Conmebol acabou com as esperanças do Fluminense em ter o lateral Marcelo nas quartas de final da Libertadores, contra o Olimpia. Nesta terça (22), a entidade decidiu manter a suspensão que tira o camisa 12 das duas partidas da próxima fase da competição sul-americana. Jogador e clube já foram informados da decisão. A informação foi dada primeiramente pelo site "Trivela".

Marcelo foi expulso no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, contra o Argentinos Juniors, fora de casa. Na ocasião, o brasileiro pisou sem querer na perna do zagueiro Luciano Sánchez. Porém, o argentino sofreu uma lesão gravíssima, em uma cena bastante chocante. O defensor poderá ficar sem atuar 12 meses devido à uma luxação completa no joelho esquerdo. Após a suspensão automática, Marcelo foi julgado e punido com três partidas de gancho.

O Fluminense tentou reverter a decisão alegando que o atleta não teve direito de ampla defesa, mas sabia que a situação era difícil. Marcelo foi ouvido por membros da Unidade Disciplinar da Conmebol na noite da última segunda (21), através de chamada de vídeo, mas não conseguiu mudar o cenário.

Sem Marcelo, o Fluminense inicia o duelo das quartas de final da Libertadores, contra o Olimpia, na próxima quinta-feira (24), no Maracanã. A bola rola às 21h30 (de Brasília).