Fluminense empresta goleiro de Xerém para clube de Portugal

Rio - O Fluminense acertou o empréstimo do jovem goleiro Cayo Fellipe para o Portimonense, de Portugal. O jogador vinha integrando o elenco sub-20 do Tricolor e agora terá sua primeira experiência internacional. As informações são do jornalista Victor Lessa.

O goleiro de 20 anos teve recentemente seu contrato com o Fluminense renovado até final de 2026, mas, segundo o jornalista, é avaliado internamente como "baixo" para a posição. Além disso, ele ainda não tem perspectiva para jogar no profissional do Tricolor. Sabendo disso, o clube das Laranjeiras decidiu emprestá-lo para o futebol português.

No Fluminense desde os oito anos, Cayo Fellipe faz parte das "Geração dos Sonhos", a mesma que revelou Kayky, Alexsander e Matheus Martins. Com esse elenco, ele foi campeão do Campeonato Brasileiro Sub-17 e teve convocações para as categorias de base da seleção brasileira. Em 2023, integrando o time sub-20, o goleiro disputou 23 partidas.