Presidente de equipe saudita revela interesse em contratar zagueiro do Fluminense

Rio - Um dos principais jogadores do elenco do Fluminense, o zagueiro Nino, de 26 anos, deverá sofrer uma investida do futebol saudita. Em entrevista ao programa local "In The Goal", o presidente do Al-Shabab, Khaled Al-Thunayan, afirmou que o atleta tricolor está na mira da sua equipe para esta temporada.

"Se Deus quiser vamos contratar, em breve, Demarai Gray, jogador do Everton e da seleção jamaicana, além de Nino, zagueiro que recentemente ingressou na convocação da seleção brasileira", afirmou.

Apesar do otimismo do dirigente, o Fluminense não deverá facilitar o negócio. Muito provavelmente para ter Nino, o clube saudita terá que pagar a multa do defensor que gira em torno de 40 milhões de euros (cerca de R$ 213,27 milhões).

Neste momento, o Tricolor tem endurecido para liberar qualquer jogador da equipe titular. O Flu rejeitou uma proposta de 30 milhões de euros (R$ 162 milhões) do Liverpool por André. A multa do volante é no mesmo valor da do zagueiro: 40 milhões de euros (cerca de R$ 213,27 milhões).