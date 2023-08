John Kennedy admite melhor fase na carreira, mas projeta evolução no Fluminense: 'Ainda é pouco'

Rio - Revelado na base do Fluminense, John Kennedy, de 21 anos, está vivendo um grande momento na temporada. O jovem marcou três vezes nas últimas três partidas da equipe tricolor, e apesar de ainda ser opção no banco de reservas, o atacante vem sendo pedido como titular pelos torcedores para o técnico Fernando Diniz. Ao analisar a sua fase, o artilheiro admitiu que é o seu melhor momento na carreira.

"No profissional sim, melhor fase da minha vida. É a fase mais comprometida, acho que por isso é a melhor fase. Estou muito comprometido com o futebol, então acho que está ajudando muito. (...) Desde o início da temporada eu mudei muito. Trabalho, trabalho, e colhe coisas boas depois. Estou começando a colher. Prosperando, evoluindo... Procurar mais e mais, né? Três gols são pouco ainda", afirmou em entrevista à FluTV.

John Kennedy se profissionalizou pelo Fluminense em 2020 e foi importante na reta final do Brasileiro daquele ano. Na temporada seguinte, foi decisivo em um clássico contra o Flamengo, marcando dois gols. No ano passado, o jovem teve muitos problemas extracampo e pouco jogou. Após ser emprestado à Ferroviária, no começo do ano, o atacante voltou ao Tricolor em abril e vem sendo peça importante em 2023.