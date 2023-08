Confira o vídeo de John Kennedy imitando Fernando Diniz

melhor momento sob o comando de Fernando Diniz, John Kennedy está mais à vontade em campo e também fora. Tanto que arriscou fazer uma imitação do treinador,

Entretanto, o atacante não segurou o riso pouco depois de começar, e admitiu que essa imitação não é o seu forte.



Com vocês: JOHN KENNEDY IMITANDO FERNANDO DINIZ!



O homem é muita resenha!



"Não dá para imitar ele não, cara (risos). Sou ruim, imitando, o Samuquinha (Samuel Xavier) saiu melhor", brincou.

Com três gols marcados nos últimos três jogos que disputou, contra Argentinos Juniors, Palmeiras e América-MG, John Kennedy divide a vice-artilharia do Fluminense na temporada, com seis gols, ao lado de Jhon Arias.



O artilheiro é Germán Cano, que marcou 30 vezes.