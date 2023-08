Festa da torcida do Fluminense antes de jogo decisivo termina em invasão do CT

Rio - Véspera do jogo de ida entre Fluminense e Olimpia, pelas quartas de finais da Libertadores, esta quarta-feira foi um dia diferente no CT do Tricolor. Um grupo de torcedores do clube foi ao local para incentivar os jogadores para o jogo decisivo, porém, o ato, que era para ser de apoio, terminou em confusão no local.

A torcida chegou ao CT com bandeiras e cantando músicas de incentivo. O grande problema foi que, ao serem impedidos de entrar, os tricolores invadiram o local. A confusão foi contornada e, os torcedores, retirados do centro de treinamento do Fluminense.

O Fluminense inicia sua luta por uma vaga na semifinal da Libertadores nesta quinta-feira, às 21h30, no Maracanã. O jogo de volta contra o Olimpia irá acontecer no próximo dia 31, em Assunção, no mesmo horário (de Brasília).