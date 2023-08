Fluminense informa sobre lesão muscular na coxa esquerda de Marcelo

Rio - O Fluminense anunciou nesta quarta-feira que o lateral-esquerdo Marcelo sofreu uma lesão no músculo anterior da coxa esquerda. O veterano já iniciou tratamento para se recuperar. O jogador, de 35 anos, sentiu a região durante o jogo contra o América-MG, no último sábado, sendo substituído no início do primeiro tempo, por Diogo Barbosa.

O lateral Marcelo teve uma lesão detectada no músculo anterior da coxa esquerda e já iniciou tratamento no clube. Boa recuperação, Guerreiro! pic.twitter.com/QrnmfB9UaH — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) August 23, 2023 Com isso, o lateral, que está suspenso dos próximos dois jogos contra o Olimpia, pelas quartas de final da Libertadores, não deverá entrar em campo também contra o Athletico-PR, no domingo, pelo Brasileiro. A expectativa é que ele retorne para o jogo contra o Fortaleza, no dia 3 de setembro, em Volta Redonda.

Esta foi a segunda lesão muscular que Marcelo sofreu em sua segunda passagem pelo Fluminense. Antes, o veterano teve uma contusão na panturrilha direita e foi desfalque em alguns jogos. Contratado em 2023, o veterano atuou em 18 partidas e fez um gol pelo clube carioca na atual temporada.