Olimpia apostará na bola aérea para vencer o Fluminense: 'Temos bons cabeceadores'

Rio - Após castigar o Flamengo nas oitavas de final, o Olimpia voltará a apostar na bola aérea como arma contra o Fluminense, nesta quinta-feira (24), no Maracanã, no jogo de ida das quartas da Libertadores. Em coletiva nesta quarta (23), o técnico Francisco Arce não escondeu que a estratégia será adotada novamente pela equipe paraguaio.

"Entendemos que o início vai ser decisivo. Pelo jogo, pelos torcedores, pela equipe mandante que tenta se impor sobre os rivais. Tem que ser astuto para jogar aqui, para levar o resultado para lá. São duas partidas que serão vibrantes, cada um com a sua forma, com o seu estilo, com melhor que tem. Nas últimas partidas, convertemos bastante em bolas paradas. Temos grandes cabeceadores. Temos que melhorar os lançamentos, que também são vitais. Temos bons cruzadores e bons cabeceadores. Temos os dois. É algo que temos que usar e vamos utilizar. Confiamos muitos nessa característica de jogo", disse Arce.

O treinador também falou sobre a polêmica envolvendo o gramado do Maracanã, palco da partida desta quinta. O estádio recebeu cuidados nos últimos dias, mas ainda está longe do ideal.

"Maracanã sempre foi um lugar muito nobre para se jogar. Para amanhã, creio que já vai estar normal. As pessoas estão trabalhando para deixar o campo de boa maneira. Capaz que a parte do gol, onde há mais golpes, mais bolas paradas, para os goleiros, fique um pouco pior", declarou.

Fluminense e Olimpia se enfrentam nesta quinta-feira (24), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. O jogo de volta será na próxima semana, no Defensores Del Chaco.