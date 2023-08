Fluminense x Olimpia: sem Marcelo, Diniz repetirá time que ganhou do Argentinos Juniors

Rio - Fernando Diniz já definiu a escalação do Fluminense para enfrentar o Olimpia, nesta quinta-feira (24), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelas quartas de final da Libertadores. Se não houver nenhum imprevisto, o Tricolor repetirá o time que venceu o Argentinos Juniors por 2 a 0, no segundo jogo das oitavas. A informação é do site "ge".

A provável escalação do Fluminense tem: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Diogo Barbosa; André, Lima e Ganso; Arias, Keno e Cano.

Fluminense e Olimpia se enfrentam nesta quinta-feira (24), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. O jogo de volta será na próxima semana, no Defensores Del Chaco.