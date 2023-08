André garante cabeça no Fluminense e projeta Seleção com Fernando Diniz: 'Não é um estilo que pega rápido'

Rio - Um dos maiores destaques do elenco do Fluminense, o volante André, de 22 anos, recebeu recentemente uma proposta do Liverpool, que foi recusada pelo Tricolor. O jovem encarou a oferta com naturalidade e garantiu que seu foco é total no clube das Laranjeiras.

"É óbvio que é normal chegar propostas. Ainda mais com o time bem, passando de fase na Conmebol Libertadores, na parte de cima do Brasileirão. Não só pra mim, como deve ter chegado pra outros também. Eu fico feliz pelas propostas que chegam, mas minha cabeça hoje está focada 100% no Fluminense", disse em entrevista ao "Esporte Espetacular", da Rede Globo.

Convocado por Fernando Diniz para os primeiros compromissos da seleção brasileiras nas Eliminatórias, o jogador afirmou que o técnico irá precisar bastante dos jogadores que já o conhecem, por conta do seu modelo tático ser bem peculiar.

"A Seleção tem oito jogadores que já trabalharam com ele. Mas hoje, eu e o Nino, a gente entende tudo que ele quer, tudo ele passa, então, a gente espera ajudar muito ele lá. O estilo de jogo dele não é um estilo que pega rápido. Ele vai precisar muito da nossa ajuda, de quem já trabalhou com ele. Do apoio de todo mundo. É um jeito de jogar diferente. Mas tenho certeza que todos vão pegar, são os melhores jogadores que jogam na Europa hoje. Tem tudo para o time jogar bem e ganhar", explicou.