Gramado do Maracanã apresenta melhora na véspera do jogo entre Fluminense e Olimpia

Rio - O gramado do Maracanã apresentou uma melhoria nesta quarta-feira (23), na véspera da partida entre Fluminense e Olimpia, do Paraguai, pelas quartas de final da Libertadores. A empresa que cuida do campo realizou um trabalho intenso de recuperação após o desgaste causado pela forte chuva durante o jogo entre Vasco e Atlético-MG, no domingo.

Foi realizado um plantio na área mais crítica do gramado, na pequena área do gol localizado no setor Norte. Um grid de iluminação tem sido utilizado para ajudar o crescimento de grama em lugares que recebem menos luz do sol. O aparelho ficará ligado direto até horas antes da partida entre Fluminense e Olimpia, nesta quinta-feira (24), de acordo com o "ge".

A condição do gramado após receber duas partidas em menos de 15 horas no último fim de semana gerou preocupação no Fluminense. A comissão técnica tricolor estava preocupada do estado do campo prejudicar o estilo de jogo da equipe e beneficiar o adversário, que tentará um jogo físico com bola aérea. Os sinais de melhora, no entanto, podem ser o suficiente.

O Maracanã será fechado após o jogo do Flamengo, no sábado (26). O estádio ficará interditado por pelo menos 20 dias para recuperar o gramado. O Fluminense mandará o jogo contra o Fortaleza, no dia 3, em Volta Redonda, enquanto o Rubro-Negro enfrentará o Athletico-PR, no dia 13, no Espírito Santo. A previsão do retorno é entre os dias 17 e 24, dependendo do sorteio dos mandos da final da Copa do Brasil.