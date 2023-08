Jhon Arias, do Fluminense, é convocado para seleção colombiana

Lista de convocados da seleção colombiana para os jogos contra Venezuela e Chile Divulgação / FCF Rio - O ponta Jhon Arias, do Fluminense, foi mais uma vez convocado por Néstor Lorenzo para defender a seleção da Colômbia. Dessa vez, ele será relacionado para as duas primeiras rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, contra a Venezuela e Chile.Arias vem sendo figurinha carimbada nas listas da seleção colombiana. Até agora, o jogador do Fluminense disputou seis partidas com a camisa dos Colômbia, todas em amistosos. Logo, essa será a primeira vez que o ponta participará das Eliminatórias. O jogador de 25 anos, porém, não deve desfalcar o Tricolor, sabendo que a Libertadores e o Campeonato Brasileiro serão paralisados durante a Data Fifa.

Arias é um dos destaques do Fluminense na temporada. Maior garçom do clube no ano, com 13 assistências em 42 partidas, o colombiano também marcou seis gols, sendo o vice-artilheiro do Tricolor em 2023, junto de John Kennedy.

Além de Arias, outros nomes que chamaram a atenção na lista de Néstor Lorenzo são os do volante Richard Ríos, revelado pelo Flamengo e, atualmente, no Palmeiras, e do meia James Rodríguez, do São Paulo.