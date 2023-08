Fluminense tem no Maracanã um importante trunfo contra o Olimpia

nunca perdeu uma mata-mata da competição sul-americana e o retrospecto passa esperança na construção de uma vantagem no confronto das quartas de final, que será definido no Paraguai.

As condições do gramado podem gerar preocupação, mas a sintonia entre Fluminense, Maracanã e Libertadores é um trunfo muito poderoso que não deve-se desprezar contra o Olimpia, na quinta-feira (24), às 21h30 (de Brasília). No estádio, o Tricolore o retrospecto passa esperança na construção de uma vantagem no confronto das quartas de final, que será definido no Paraguai.

Desde que a Libertadores passou a ter o formato de grupos de oito, o Fluminense disputou sete jogos no Maracanã entre as oitavas e a final. E foram incríveis seis vitórias (quatro em 2008, uma em 2021 e outra em 2023) e apenas um empate (em 2021). São 15 gols marcados e apenas cinco sofridos.

Só que apenas uma vez a situação foi igual ao confronto de agora com o Olimpia: no empate em 2 a 2 com o Barcelona de Guayaquil, o Tricolor fez o primeiro duelo no Maracanã.

Não venceu e acabou eliminado na volta, em 2021. Mas faz-se a ressalva de que, naquele jogo, não havia público, por causa da covid-19, e o time ficou sem sua força da arquibancada.



O retrospecto tricolor considera apenas três edições porque, nas outras participações, o clube foi eliminado na fase de grupos (1971 e 1985) ou o estádio estava fechado para obras e os jogos aconteceram no Nilton Santos ou em São Januário (2011, 2012, 2013 e 2022).



Ao todo, o Fluminense tem um aproveitamento de 70,1% em 19 jogos no Maraca, contra estrangeiros pela competição: são 12 vitórias, quatro empates e três derrotas, sendo duas delas em 1971 e 1985, e a outra em 2021.



E quando joga com o apoio da torcida no Maracanã, o que não aconteceu em toda a campanha de 2021, esse número sobe para 76,1% em 14 jogos: 10 vitórias, dois empates e duas derrotas.

Confira os jogos do Fluminense no Maracanã em mata-mata



1x0 Atlético Nacional (COL) - Libertadores 2008

3x1 São Paulo - Libertadores 2008

3x1 Boca Juniors (ARG) - Libertadores 2008

3x1 LDU (EQU)* - Libertadores 2008

1x0 Cerro Porteño (PAR)** - Libertadores 2021

2x2 Barcelona (EQU)** - Libertadores 2021

2x0 Argentinos Jrs (ARG) - Libertadores 2023



*Perdeu o título nos pênaltis

** Jogos sem público





Retrospecto do Fluminense no Maracanã na Libertadores



23 jogos contra adversários do Brasil e estrangeiros

13 vitórias

6 empates

4 derrotas

43 gols marcados

