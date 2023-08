Marcelo deverá ser desfalque no Fluminense por pelo menos três semanas

Rio - O lateral-esquerdo Marcelo, de 35 anos, que sofreu uma lesão no músculo anterior da coxa esquerda, poderá desfalcar o Fluminense por um tempo maior que o esperado. De acordo com informações do jornalista Victor Lessa, o jogador não irá voltar aos gramados antes da Data Fifa.

Com isso, em uma projeção otimista, o veterano poderia ficar à disposição para o clássico diante do Vasco, no próximo dia 16, pelo Brasileiro. Esta foi a segunda lesão muscular que Marcelo sofreu em sua segunda passagem pelo Fluminense. Antes, o veterano teve uma contusão na panturrilha direita e foi desfalque em alguns jogos.

Após 17 temporadas atuando no futebol europeu, Marcelo voltou ao Fluminense em 2023. O veterano atuou em 18 partidas e fez um gol pelo clube carioca na atual temporada, sendo campeão do Estadual.