Ganso destaca conexão com a torcida do Fluminense: 'Nos ajuda a jogar melhor'

Rio - Em busca da inédita conquista da Libertadores, o Fluminense enfrenta o Olimpia, do Paraguai, nesta quinta-feira (24), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final. A partida será especial para o meia Paulo Henrique Ganso, que completará 200 jogos com a camisa tricolor . O camisa 10 espera comemorar a marca com uma vitória.