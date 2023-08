André completará 150 jogos pelo Fluminense e comemora marca: 'Muito especial'

Rio - Joia do Fluminense, André viverá uma noite especial no Maracanã. O volante, de 22 anos, completará 150 jogos com a camisa tricolor diante do Olimpia, do Paraguai, nesta quinta-feira (24), às 21h30 (de Brasília), pela partida de ida das quartas de final da Libertadores. O jovem comemorou a marca e lembrou que também completa 10 anos de clube.

"É um jogo muito especial para mim. Completar 150 jogos com essa camisa, ainda por cima nesse mês que fiz 10 anos de clube, torna tudo mais especial ainda. Se Deus quiser, vou fazer uma boa partida e ajudar o time a garantir a vitória", disse o volante que projetou a partida contra o Olimpia.

"É uma partida muito importante, um jogo decisivo. Estamos em busca de fazer história, conquistar o primeiro título da Libertadores para o Fluminense. Então, com o Maracanã lotado, tenho certeza de que nosso time vai jogar para cima e tentar ser muito ofensivo para garantir essa vitória", completou.

André estreou pelo profissional em 2020. Na primeira temporada, foi eleito a revelação do Campeonato Brasileiro. No ano passado, foi eleito o melhor volante do Carioca e Brasileirão. Em 2023, novamente foi o melhor da sua posição no estadual, também sendo bicampeão. Na atual temporada, também foi convocado para a Seleção Brasileira em três ocasiões, sendo uma com Fernando Diniz.