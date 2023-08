Fluminense: Fábio entra no top3 de jogadores com mais partidas em Libertadores

Rio - Fábio entrou no top3 de jogadores com mais partidas disputadas na Libertadores. Ele alcançou o feito ao entrar em campo na noite desta quinta-feira, 24, no jogo entre Fluminense e Olimpia, válido pelas quartas da competição continental.

Agora, ele está empatado com o volante boliviano Vladimir Soria, que também soma 96 jogos na Libertadores. Sergio Aquino (107) e Ever Almeidas (113) completam o top3.

Este, aliás, não foi o único feito marcante de Fábio na Libertadores. Em maio deste ano, ele ultrapassou Rogério Ceni e se isolou como o brasileiro com mais jogos na competição continental. Na ocasião, ele completou 91 partidas.

No total, Fábio disputou a Copa Libertadores por três times diferentes. São eles: Vasco (2); Cruzeiro (81); e Fluminense (13).