Torcedores do Fluminense e policiais têm confusão antes da partida contra o Olimpia

Rio - Antes da chegada da delegação do Fluminense para a partida contra o Olimpia, pela ida das quartas de final da Libertadores, torcedores do Tricolor se envolveram em confusão com a Polícia Militar em um dos acessos ao Maracanã.

Os torcedores reclamaram que o isolamento feito para a recepção do elenco - um corredor com sinalizadores e canções que embalam a arquibancada do clube - estava maior do que em outras ocasiões. Grades de segurança foram derrubadas, teve correria, e os policiais responderam com gás de pimenta e presença da cavalaria do Bepe (Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios).



A delegação do Fluminense chegou ao Maracanã por volta das 19h50, já com os ânimos acalmados perto do Portão 2 do estádio. A torcida organizou a famosa "rua de fogo" ao longo da semana, e centenas de torcedores iluminaram a Av. Rei Pelé.