Fernando Diniz surpreende e define escalação ofensiva do Fluminense contra o Olimpia

Rio - Com escalação ofensiva tendo quatro atacantes e apenas um volante, o Fluminense está definido para a primeira parta da decisão contra o Olimpia pelas quartas de final da Libertadores, no Maracanã.

O time inicial conta com duas alterações em relação à equipe que venceu o América-MG por 3 a 1 pelo Campeonato Brasileiro. Sem Marcelo, lesionado e suspenso pela Conmebol, Diniz escalou Diogo Barbosa, suplente natural da posição. No meio-campo, o técnico do Flu sacou Lima, manteve apenas André na proteção e surpreendeu com John Kennedy.

Assim, o Fluminense vai a campo com: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Diogo Barbosa; André, PH Ganso e Arias; Keno, John Kennedy e Germán Cano.