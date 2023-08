Áreas mais prejudicadas do gramado do Maracanã são bloqueadas no aquecimento de Fluminense e Olimpia

Rio - O gramado do Maracanã foi preservado até mesmo nos trabalhos de aquecimento de Fluminense e Olimpia, que se enfrentam nesta quinta-feira (24) pela ida das quartas de final da Libertadores.

Apesar de ter apresentado pequena melhora em relação aos registros após a partida entre Vasco e Atlético-MG , no último domingo (20), que terminou com a vitória cruz-maltina por 1 a 0 em dia de forte chuva no Rio de Janeiro, partes importantes e que chamaram atenção foram bloqueadas antes do jogo da equipe tricolor contra os paraguaios.

Quando o aquecimento começou, mesmo com áreas mais prejudicadas sendo isoladas por fitas (laterais e pequenas áreas), o gramado do Maracanã voltou a apresentar problemas e preocupar às vésperas de jogos importantes no estádio. As equipes, inclusive, fizeram as atividades nas áreas inicialmente proibidas.

O Maracanã será fechado a partir do próximo sábado (26), logo após a partida entre Flamengo e Internacional, pela 21ª rodada do Brasileirão. Estima-se que a paralização de atividades no estádio seja por cerca de 20 dias para recuperação do gramado. A final da Libertadores, vale lembrar, está marcada para o dia 4 de novembro.