Libertadores: Ganso celebra vitória do Fluminense, mas mantém os pés no chão e cita lição de 2022

Rio - Felicidade, mas pés no chão. Assim se postou Paulo Henrique Ganso após a vitória do Fluminense sobre o Olimpia por 2 a 0 no Maracanã, na noite desta quinta-feira, em partida válida pelas quartas de final da Copa Libertadores. O camisa 10 do Tricolor celebrou a vantagem construída, mas lembrou da eliminação na edição de 2022 para mostrar que ainda não há nada decidido.

"Uma belíssima vitória. 2 a 0 é uma boa vantagem, mas temos que saber que ainda tem o segundo jogo lá, que a gente tenha aprendido com a lição do ano passado. Nós vencemos aqui por dois gols de diferença e acabou perdendo lá nos pênaltis", disse Ganso, à ESPN.

Na Libertadores do ano passado, vale lembrar, o Fluminense foi eliminado justamente pelo próprio Olimpia, mas na terceira fase da competição. O Tricolor, até então comandado por Abel Braga, venceu a partida de ida no Estádio Nilton Santos por 3 a 1. Na volta, derrota por 2 a 0. O confronto, então, foi para os pênaltis. O Flu perdeu por 4 a 1 e deu adeus à competição.







AGENDA

As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira (31), às 21h30 (de Brasília), no Defensores del Chaco, em Assunção (Paraguai). Com o resultado desta noite, o Fluminense pode até perder por um gol de diferença para ficar com a vaga.

Antes disso, contudo, o Tricolor volta as atenções para o Brasileirão. O time de Fernando Diniz volta a campo no próximo domingo, às 18h30, para enfrentar o Athletico na Ligga Arena, em Curitiba. O jogo é válido pela 21ª rodada do campeonato.