Fernando Diniz vê atuação como uma das melhores do ano e destaca Olimpia: 'Sabem jogar a Libertadores'

Rio - O Fluminense saiu na frente na disputa por uma vaga nas semifinais da Libertadores. No Maracanã, a equipe carioca se impôs e venceu o Olimpia por 2 a 0 . Questionado sobre o nível da atuação do Tricolor, Fernando Diniz a colocou no patamar das melhores do clube do Rio na temporada de 2023.