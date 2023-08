De volta ao Fluminense, Alexsander admite que precisa 'pegar ritmo'

ficou em campo por 18 minutos e passa a ser mais uma opção para Fernando Diniz na temporada.

Além da boa vantagem no confronto com o Olimpia, pelas quartas de final da Libertadores, e dos recordes no Maracanã , o Fluminense teve também a volta de Alexsander para comemorar. Sem jogar desde 10 de maio, o volante na vitória por 2 a 0 e passa a ser mais uma opção para Fernando Diniz na temporada.

"Fico muito feliz, é motivo de muita emoção, para mim e para minha família. Acho que a pior coisa para um atleta é ficar lesionado, ainda mais para mim que sou fominha demais. A gente quer sempre jogar, mas ainda preciso pegar um pouco de ritmo. Sabia que ia sentir um pouquinho", afirmou.



se recuperar de lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, sofrida no fim do jogo contra o Cruzeiro, Alesxander ainda

O retorno após mais de três meses não foi fácil. Após, sofrida no fim do jogo contra o Cruzeiro, Alesxander ainda sentiu a coxa direita quando já estava em transição, em junho, e saiu de campo chorando.

Com isso, o retorno aos gramados demorou um pouco mais. Apenas no fim de semana, na vitória por 3 a 1 sobre o América-MG, o volante voltou a ser relacionado, mas não saiu do banco. A chance apareceu em um duelo decisivo.

"Foi trabalhando no dia a dia, evoluindo. Teve a segunda lesão, mas não deixei me abater. Estava bem focado, sabia que ia conseguir voltar", completou.

O Fluminense volta a campo no domingo (27), contra o Athletico-PR, em Curitiba, e Alexsander pode ganhar nova chance, caso o técnico Fernando Diniz opte por poupar alguns titulares para o confronto de volta contra o Olimpia, quinta (31), às 21h30, no Paraguai.