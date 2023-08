Fluminense tem maior sequência de invencibilidade como mandante entre times da Série A

Rio - O Fluminense dominou o Olimpia, do Paraguai, e largou na frente na disputa pela vaga na semifinal da Libertadores. O Tricolor mostrou nesta última quinta-feira (24) a sua força dentro do Maracanã e alcançou a marca de 23 jogos de invencibilidade como mandante em 2023, a maior entre os times da Série A do Campeonato Brasileiro.

Em 2023, o Fluminense soma 25 jogos como mandante. São 19 vitórias, cinco empates e uma derrota. A única derrota foi no clássico diante do Botafogo, no dia 29 de janeiro, pelo Campeonato Carioca. Desde então, são 23 partidas com mando de campo, 18 vitórias e cinco empates, além de 51 gols marcados e apenas nove sofridos.

O sonho da conquista inédita da Libertadores tem muita influência do Maracanã. Restam quatro jogos no caminho rumo ao título, sendo que dois deles poderão ser disputados no estádio caso o Fluminense chegue na decisão no dia 4 de novembro. Entretanto, terá que melhorar o desempenho fora de casa, já que não vence como visitante há três meses.

Com gols de André e Germán Cano, o Fluminense venceu o Olimpia por 2 a 0, nesta última quinta-feira (24), e carrega uma vantagem para o jogo de volta, no dia 31, no Defensores del Chaco, em Assunção. No ano passado, o Tricolor largou na frente por uma vaga na fase de grupos da Libertadores após vencer por 3 a 1 no Engenhão, mas foi derrotado no Paraguai por 2 a 0 e superado nos pênaltis.

Antes de decidir o futuro na Libertadores contra o Olimpia, o Fluminense tem mais um compromisso fora de casa. O Time de Guerreiros visita o Athletico-PR, no próximo domingo (27), às 18h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor é o quarto colocado e está dois pontos na frente do Furacão, que ocupa o sexto lugar.