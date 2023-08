Felipe Melo faz acordo com MP da Argentina, e se desculpa por hostilizar torcedores do River Plate

Rio - O zagueiro e volante do Fluminense, Felipe Melo, de 40 anos, fez um acordo com o Ministério Público da Argentina, e se desculpou por imitar uma galinha para os torcedores do River Plate, durante o jogo entre o Tricolor e o clube de Buenos Aires, que aconteceu no dia 7 de junho, pela fase de grupos da Libertadores. As informações são do portal "GE".

O veterano gravou um vídeo se desculpando, e teve que pagar uma multa de 150 mil pesos (algo em torno de R$ 2 mil). A atitude do brasileiro levou a uma ação da polícia argentina, que entendeu que o zagueiro "incitou a violência".

"Gostaria de esclarecer que não sabia que minha atitude constituía uma violação na República Argentina e por isso gostaria de pedir desculpas a todas as pessoas que se sentiram incomodadas com o ocorrido. Não tive intenção de prejudicar ou incomodar ninguém ou nenhum amante do futebol, que é um esporte tão lindo. Então, deixo aqui meu pedido de desculpas e mais uma vez reforço a importância de termos muita paz e muito respeito entre nós", afirmou Felipe Melo no vídeo.

Com passagens por clubes importantes do futebol brasileiro como Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras e agora Fluminense, Felipe Melo já afirmou ter admiração pelo Boca Juniors, maior rival do River Plate.