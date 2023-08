Fernando Diniz deve poupar alguns jogadores em jogo contra o Athletico-PR

Rio - Após vencer o Olimpia pelo duelo de ida das quartas de finais da Libertadores por 2 a 0 na última quinta-feira (24), o Fluminense teve um dia de folga nesta sexta-feira (25) e volta aos treinamentos no sábado, visando o jogo contra o Athletico-PR, que acontece no próximo domingo, às 18h30, na Ligga Arena. Para o compromisso contra o Furacão, válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, o treinador Fernando Diniz deve poupar alguns jogadores. As informações são do "ge".

O motivo é o jogo de volta contra o Olimpia, que acontecerá na próxima quinta-feira (31), às 21h30, no Defensores del Chaco. Alguns atletas com muitos desgastes físicos devem ser poupados, além do desfalque confirmado de Jhon Arias, suspenso por levar o terceiro cartão amarelo contra o América-MG.

Por outro lado, esta será a chance de alguns jogadores mostrarem serviço para Fernando Diniz. O volante Alexsander, que voltou aos gramados no jogo contra Olimpia após mais de três meses por conta de uma lesão no joelho, deve iniciar como titular contra o Athletico-PR e busca recuperar seu espaço nos 11 iniciais. Além dele, Guga e Leo Fernández também devem iniciar em campo contra o Furacão.

O Fluminense deve vir a campo com: Fábio, Guga, Nino, Felipe Melo (Marlon) e Diogo Barbosa; André (Martinelli), Alexsander e Ganso (Daniel); Leo Fernández, Keno (John Kennedy) e Cano.