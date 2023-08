Laudo é deferido, e jogo entre Fluminense e Fortaleza poderá ser realizado no Raulino de Oliveira

Rio - O Estádio Raulino de Oliveira está liberado para receber o jogo entre Fluminense e Fortaleza, válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Toda a documentação de segurança contra incêndio e pânico foi apresentada. Além disso, uma vistoria foi realizada no local. Dessa forma, conforme explicou o Corpo de Bombeiros, o estádio teve Laudo de Prevenção de Combate a Incêndio (LPCI) deferido.

A informação foi dada primeiro pelo site "ge". Posteriormente, o jornal O Dia a confirmou.

"O Corpo de Bombeiros informa que foi apresentada toda a documentação de segurança contra incêndio e pânico e foi realizada a vistoria no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Sendo assim, o local teve o Laudo de Prevenção de Combate a Incêndio (LPCI) deferido", diz a nota do Corpo de Bombeiros.

ENTENDA O CASO

Em tempo: Fluminense e Fortaleza se enfrentarão no dia 3 de agosto (domingo), às 16h, em partida válida pela 22ª rodada do Brasileirão. Com a situação do estádio está regularizada, o Raulino de Oliveira será palco da partida.