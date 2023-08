Três atletas do Fluminense entram na seleção da semana da Libertadores

Rio - Após a vitória por 2 a 0 sobre o Olimpia no Maracanã na última quinta-feira (24), o Fluminense teve três jogadores do seu elenco eleitos para a seleção da semana da Libertadores: André, Keno e Germán Cano

André e Cano foram os autores dos gols que deram a vitória sobre o clube paraguaio. Já Keno teve uma de suas melhores atuações individuais com a camisa do Fluminense, ganhando a maioria dos duelos no um contra um e trazendo muito perigo ao gol de Espínola, goleiro do Olimpia.

A seleção, feita pela Conmebol, ainda conta com mais seis jogadores que atuam no futebol brasileiro ganharam vaga no time. Quatro atletas do Palmeiras, sendo eles Mayke, Murilo, Marcos Rocha e Rony, e dois do Internacional: Alan Patrick e o equatoriano Enner Valencia.

Confira a seleção inteira: