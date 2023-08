Marcelo surge correndo no CT do Fluminense, mas ainda não tem previsão de volta

Rio - Peça importante no elenco do Fluminense, o lateral Marcelo está mais perto de voltar aos gramados. Na manhã deste sábado (27), o camisa 12 surgiu correndo no campo do CT Carlos Castilho, mas a data do retorno ainda não está definida.

Marcelo teve uma lesão detectada no músculo anterior da coxa esquerda. O lateral precisou deixar o campo na vitória por 3 a 1 sobre o América-MG, ainda no primeiro tempo. Ele iniciou tratamento no local há dois dias.

Sem Marcelo, Diogo Barbosa tem sido o escolhido para ocupar a lateral esquerda do Fluminense. O jogador foi contratado no início do segundo semestre e vem tendo boas partidas com a camisa tricolor.

O Fluminense volta a campo neste domingo (26), às 16h, contra o Athletico-PR, na Ligga Arena. A tendência é que Fernando Diniz escolha mandar a campo uma equipe alternativa.