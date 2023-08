Contra o Athletico-PR, Fluminense busca primeira vitória como visitante depois de três meses

Rio - O Fluminense entra em campo neste domingo (27) pelo Campeonato Brasileiro às 18h30 para enfrentar o Athletico-PR na Ligga Arena, em Curitiba. A partida marca mais uma tentativa do Tricolor em quebrar a sequência negativa fora de casa. O último triunfo do clube como visitante foi há mais de três meses.

A última vitória fora de casa do Fluminense foi no dia 10 de maio, quando o Tricolor foi até o Mineirão enfrentar o Cruzeiro, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Naquela ocasião, o clube das Laranjeiras bateu a Raposa pelo placar de 2 a 0, com gols de Paulo Henrique Ganso e Germán Cano.

Aquela partida também marcou a última vez onde Alexsander entrou em campo pelo Fluminense como titular. Naquele jogo, o volante sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo. Após se recuperar dessa contusão, o jogador sentiu a coxa direita em treinamento pelo clube e teve que ficar mais um tempo afastado. Ele voltou a atuar na última quinta (24), contra o Olimpia, pela ida das quartas de final da Libertadores.

Após a partida contra o clube paraguaio, Alexsander pediu a titularidade contra o Athletico-PR, afirmando estar 100% para jogar.

"Estou à disposição, estou apto para jogo. Vai depender dos treinamentos, o Diniz sabem bem a equipe que vai usar. Espero poder estar aí para poder ajudar ou entrar durante a partida. E depois ajudar a equipe a garantir a classificação (na Conmebol Libertadores). Estou 100% já", garantiu Alexsander.

Na quarta colocação, com 34 pontos, o Fluminense pode encerrar a rodada na frente do Flamengo na classificação. O Rubro-Negro, que empatou com o Internacional no último sábado (26) em 0 a 0, tem 36 pontos e, caso o Tricolor vença o Athletico-PR, será ultrapassado pelo rival carioca.