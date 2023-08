Com titulares poupados, Fluminense divulga relacionados para duelo contra o Athletico-PR

Rio - O Fluminense divulgou a lista de relacionados para o confronto contra o Athletico-PR, que acontece neste domingo (27), às 18h30, na Ligga Arena, e é válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A relação não conta com todos os titulares normalmente escolhidos por Diniz, que serão poupados visando o confronto contra o Olimpia, na próxima quinta (31), pela volta das quartas de finais da Copa Libertadores.

Os 11 que iniciaram o duelo contra o Olimpia na última quinta-feira (24) sequer viajaram para Curitiba, pois descansaram para se preparar para o jogo de volta contra o clube paraguaio. Com isso, um time completamente alternativo e com um banco de reservas repleto de garotos da base vai a campo contra o Furacão.

Confira a lista de relacionados do #TimeDeGuerreiros para a partida diante do Athletico-PR, neste domingo, pelo @Brasileirao. VAAAMOS, FLUMINENSE! pic.twitter.com/IEhvTCSVUU — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) August 27, 2023

Segue abaixo a lista de relacionados:Mesmo com o foco total para o jogo contra o Olimpia, a vitória contra o Athletico-PR seria muito importante para o Fluminense. O Tricolor está na quarta colocação do Brasileirão, com 34 pontos, e, caso vença o Furacão, ultrapassaria o Flamengo, que está em terceiro lugar com 36 pontos e empatou com o Internacional no último sábado (26).