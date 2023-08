Nino revela que Diniz trabalha saída de bola do Fluminense com 12 jogadores marcando alto

Rio - O zagueiro Nino fez uma revelação curiosa sobre o dia a dia de Fernando Diniz no Fluminense. Em entrevista à "CazéTV", o capitão tricolor contou que, durante os treinos, o treinador costuma trabalhar a saída de bola da equipe com 12 jogadores adversários fazendo marcação alta.

"A verdade é que não aconteceu ainda no jogo de a gente ser exposto a dificuldade que somos expostos no treino. Nunca. Nenhum time nos marcou a ponto de trazer dificuldade como temos nos treinos com o time alternativo. Geralmente o Diniz coloca 12 para nos marcar na saída de bola", revelou Nino.

"Ele quer que a gente saia curto, é proibido fazer bola longa, com 12 marcando. Fica um espaço bem curto, ele bota uma regra que (a bola) tem de passar bastante pelo Fábio, enfim. Ele cria bastante regras para dificultar. E geralmente a gente consegue sair sempre que fazemos os movimentos que ele pede. Por isso nos dá tanta confiança para fazermos no gol", completou.

O Fluminense volta a campo neste domingo (27), às 18h30, contra o Athletico-PR, na Ligga Arena. A tendência é que Diniz poupe os titulares pensando no jogo de volta das quartas de final da Libertadores, contra o Olimpia, na próxima quinta (31).