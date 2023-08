Martinelli projeta partida contra o Athletico e acredita no fim do jejum fora de casa

Rio - Sem vencer como visitante desde maio, o Fluminense visita o Athletico-PR, neste domingo (27), às 18h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com time reserva, o Tricolor tenta encerrar o jejum como visitante para levantar a moral antes da decisão contra o Olimpia, do Paraguai, na quinta-feira (31), em Assunção.

"A gente fez uma grande semana de trabalho. Sabemos que será um jogo muito difícil, é sempre complicado jogar lá em Curitiba contra o Athletico. Então a gente tem que entrar com total empenho, muita dedicação e intensidade para fazer um grande jogo e buscar esses três pontos, que são muito importantes para a gente se manter na parte de cima da tabela", disse o meia Martinelli.

Desde a vitória sobre o Cruzeiro no dia 10 de maio, no Mineirão, o Fluminense acumula dez jogos como visitante com oito derrotas. O Tricolor foi um dos piores visitantes do primeiro turno do Brasileirão, algo oposto do desempenho em casa, onde está invicto. O Time de Guerreiros sabe que precisa virar a chave longe de casa para seguir sonhando com a Libertadores.