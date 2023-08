Martinelli lamenta falta de atenção no fim, mas enaltece atuação do Fluminense

Curitiba - Com time reserva, o Fluminense empatou com o Athletico-PR por 2 a 2 , neste domingo (27), na Arena da Baixada, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor jogou em vantagem numérica por mais de 70 minutos, conseguiu a virada no segundo tempo, mas cedeu o empate nos acréscimos. O volante Martinelli enalteceu a atuação do time reserva, mas lamentou a falta de atenção no fim.

"Sabíamos que aqui é um jogo difícil. Eles saíram na frente, mas logo depois tiveram um jogador expulso. Conseguimos fazer nosso jogo, empurrar eles para trás, colocamos muita intensidade e viramos o jogo. O time está de parabéns por isso. Mas não podemos errar, pecamos nos detalhes e sofremos o empate. É difícil ganhar aqui, mas a gente sai com a cabeça erguida porque quinta tem outra decisão", disse.

"Quando começamos a propor muito o jogo, o time deles abaixaram todos os jogadores atrás da linha da bola e ficou muito difícil de furar a defesa. Quando viramos o jogo, faltou um pouco de maturidade para segurar o placar. Mas o time está de parabéns. Vim aqui é sempre muito difícil e a gente sai de cabeça erguida", completou o volante tricolor.

Com o empate com o Athletico-PR, o Fluminense chega a 11 jogos de jejum como visitante. O próximo compromisso do Time de Guerreiros é fora de casa, contra o Olimpia, na próxima quinta-feira (31), às 21h30 (de Brasília), no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. Na ida, o Tricolor venceu por 2 a 0, no Maracanã.