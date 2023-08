Diniz admite frustração com empate: 'Merecíamos a vitória'

Curitiba - Com time reserva e fora de casa, o Fluminense dominou o Athletico-PR, mas deixou a vitória escapar nos acréscimos. O Tricolor saiu atrás no placar, teve o controle da partida, conseguiu a virada nos minutos finais, mas não conseguiu sustentar a vantagem por muito tempo. O técnico Fernando Diniz admitiu frustração com o resultado.

"Os jogadores se esforçaram muito. O sentimento é de frustração pelo final porque tentamos de vários jeitos e tomamos um gol de uma jogada mapeada pela gente. Perdemos uma bola boba, tínhamos como evitar o cruzamento, mas sofremos o gol. Merecíamos a vitória pelo o que o time produziu, fomos bem mesmo quando estava 11 contra 11", disse o treinador tricolor.

Apesar do empate, o técnico Fernando Diniz enalteceu o elenco do Fluminense. O treinador destacou a atuação do jovem João Neto, que deu a assistência para o primeiro gol e marcou o da virada, além do goleiro Pedro Rangel, que estreou no Campeonato Brasileiro. Entretanto, não escondeu novamente a frustração por deixar a vitória escapar no fim.

"O Fluminense tem um elenco bastante forte. Mostramos que a base continua muito forte. João Neto entrou bem. O time mostrou personalidade. Pedro Rangel fez a estreia dele no Brasileiro. Gostei do time, apesar do gol sofrido no final. Uma pena não termos conquistado os três pontos", completou.

Com o resultado, o Fluminense chegou aos 35 pontos e ocupa o quinto lugar. O Tricolor volta a campo na próxima quinta-feira (31), às 21h30 (de Brasília), contra o Olimpia, em Assunção, no Paraguai, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. No jogo de ida, o Time de Guerreiros venceu por 2 a 0, no Maracanã, e pode empatar ou perder por um gol para avançar à semifinal.