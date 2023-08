Treinador do Olimpia adota cautela contra o Fluminense: 'Não podemos enlouquecer'

O Fluminense vai até o Defensores del Chaco, no Paraguai, para o jogo de volta das quartas de finais da Copa Libertadores contra o Olimpia. Analisando o duelo, o treinador do clube de Assunção, Francisco Arce, adotou uma postura de cautela para o jogo contra o Tricolor Carioca. Entretanto, garantiu que o resultado da partida no Paraguai será diferente do que foi no Maracanã.

"Independentemente de como eles vierem, nós vamos fazer diferente. Porque é diferente jogar de visitante e mandante. Temos a equipe em mente, espero que todos estejam disponíveis. Temos em mente a forma, esperando como a partida vai se apresentar. Óbvio que vamos sair para buscar, pois essa é a nossa obrigação em casa", iniciou Arce.

No entanto, o ex-jogador do Palmeiras negou que sua equipe vá partir para cima do Fluminense sem responsabilidade. Arce pregou cautela.

"Não podemos enlouquecer, pois antes de fazermos o segundo, temos que fazer o primeiro. Essa pressa não pode tomar conta da gente. Temos que estar bem conectados, concentrados e decididos. Teremos uma equipe sólida pela frente, que seguramente vai variar alguns nomes como fazem quando jogam de visitante, mas o estilo será o mesmo", complementou.

A partida de volta do duelo acontece na próxima quinta-feira (31), às 21h30 (horário de Brasília). Pelo fato do Fluminense ter vencido por 2 a 0 na ida no Maracanã, o Tricolor pode perder por até um gol de diferença que irá se classificar para as semifinais da Libertadores. Caso o Olimpia vença o clube carioca por dois gols de diferença, assim como no primeiro jogo, o confronto irá para os pênaltis.