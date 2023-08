Com João Neto, Fluminense vê mais um jogador da 'Geração dos Sonhos' se destacar

O Fluminense voltou a ter o destaque de um moleque de Xerém na temporada com João Neto, autor de um dos gols no 2 a 2 com o Athletico-PR , na Ligga Arena. O atacante de 20 anos é mais uma promessa da chamada "Geração dos Sonhos", que conquistou o Campeonato Brasileiro Sub-17, em dezembro de 2020. Ele marcou seu primeiro gol nos profissionais justamente no palco daquele título.

Apesar de fazer apenas seu quarto jogo na equipe principal do Tricolor, João Neto é um velho conhecido dos torcedores por fazer da "Geração dos sonhos". Entretanto, ao contrário de ex-companheiros, teve que esperar mais tempo por uma oportunidade.



Kayky e Matheus Martins foram aproveitados nos profissionais rapidamente e já negociados para a Europa. E Arthur chegou a entrar algumas vezes. Já o atacante, que estreou em 25 de abril de 2021 contra o Madureira, sofreu com duas cirurgias no tornozelo esquerdo, no mesmo ano, e só voltou a ter uma chance agora.



Daquele time sub-17 do Fluminense, Metinho foi vendido ao Grupo City sem jogar pelos profissionais, e o goleiro Cayo Fellipe e o lateral esquerdo Jefté foram emprestados, enquanto Alexsander tornou-se peça importante em 2023 até se machucar.



Com o gol e a boa atuação, João Neto pode ser o próximo dessa lista a virar opção com mais frequência, à frente de outros nomes daquela geração: Justen e Arthur, por exemplo, ficaram no banco de reservas no jogo de domingo. Os três são titulares no sub-20 e treinam com os profissionais, enquanto Davi e Joilson seguem apenas na base.



"Xerém, continua muito forte. João Neto foi protagonista no jogo", elogiou Diniz.