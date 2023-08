Conmebol abre processo formal contra Manoel, do Fluminense

Rio - A Unidade Antidopagem da Conmebol oficializou um processo formal contra o zagueiro Manoel, do Fluminense, suspenso preventivamente por doping. O jogador e seu advogado foram notificados da abertura do expediente e tem o prazo de 21 dias de formular sua defesa do caso.

O documento foi entregue para a CBF, Comissão Disciplinar da Fifa e aos advogados de Manoel no dia 25 de agosto. O Fluminense também foi notificado da entrega do documento e colocou o corpo jurídico do clube a disposição do zagueiro, que decidiu usar advogados diferentes.

A abertura do expediente acontece depois do Presidente da Comissão Disciplinar da Conmebol avisar aos advogados de Manoel que o expediente formal seria aberto "uma vez que recebida a análise da contraprova" do jogador. Em outras ocasiões, outras audiências preliminares foram planejadas e o zagueiro seria convocado para comparecê-las. Entretanto, a ausência dessa contraprova fez com que elas fossem adiadas.

A denúncia de Manoel é baseada no teste positivo para ostarina que o exame antidoping do zagueiro comprovou após a partida entre Fluminense e River Plate pela terceira rodada da fase de grupo da Libertadores. Após isso, ele foi suspenso preventivamente e foi proibido de treinar com o elenco tricolor desde o dia 19 de junho.