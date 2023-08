Depois de brilhar em Athletico x Fluminense, João Neto vira a chave para clássico no sub-20

Rio - Depois de marcar o primeiro gol como profissional , no empate do Fluminense com o Athletico em 2 a 2 , no último domingo, João Neto voltou para o sub-20 e já foca no clássico com o Vasco. As duas equipes medirão forças em São Januário, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil da categoria.