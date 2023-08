Fluminense chega a 11 títulos das divisões de base em 2023

Conhecidas por revelar jogadores em série, as divisões de base também têm gerado troféus aos Fluminense em 2023. Os Moleques de Xerém já conquistaram 11 títulos nesta temporada.



"Nosso foco principal sempre foi desenvolver jogadores para a equipe profissional do Fluminense. Os títulos são consequências naturais desse compromisso, pois vencer está no DNA do nosso clube", disse o diretor executivo da base do Fluminense, Antônio Garcia, ao site oficial do clube.

A conquista mais recente conquista foi a Scopigno Cup Sub-16, disputada no final de semana passado, na Itália. A mesma categoria também foi campeã de outro torneio internacional, Heemskerk Cup, na Holanda.



"Fazemos um trabalho completo. Aqui no Fluminense, os Moleques de Xerém têm a oportunidade de viajar para diferentes partes do mundo. Isso não apenas enriquece sua experiência cultural, mas também nos permite observar de perto as últimas tendências e práticas no mercado global do futebol", afirmou Antônio Garcia.



Entretanto, o Fluminense não levou troféus nesta temporada nas duas principais categorias: sub-17 e sub-20.



Confira os títulos das divisões de base do Fluminense em 2023:



Campeão Scopigno Cup Sub-16 (Itália)

Campeão Heemskerk Cup Sub-16 (Holanda)

Campeão Copa Rio Sub-16

Campeão Copa Olaria Sub-16

Campeão Copa Rio Sub-15

Campeão ES Cup Sub-13

Campeão Sudeste Cup Sub-12

Campeão IberCup Sub-11

Campeão Dani Cup Sub-10

Campeão IberCup Sub-9

Campeão Taça Edilson Silva Sub-9 (Taça Guanabara)